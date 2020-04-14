Москва, , 23:38 — REGNUM Сервис «Яндекс.Такси» запросил у властей Москвы дополнительные разъяснения по работе системы проверки цифровых пропусков у пассажиров. Об этом сообщили вечером 14 апреля в пресс-службе компании.

«Система проверки должна быть прозрачной для всех участников ‑ и для перевозчиков, и для пользователей сервисов, и для правоохранительных органов», — приводит комментарий пресс-службы агентство «Москва».

В компании отметили, что для этого запросили дополнительные разъяснения по регламенту работы системы у департамента транспорта столицы.

Сообщается, что вся получена от столичных властей информация будет передана партнёрам «Яндекс.Такси» — индивидуальным предпринимателям, таксопаркам и их водителям.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в департаменте транспорта Москвы сообщили, что прокуратура предупредила руководителей трёх крупных таксомоторных компаний столицы о необходимости с 15 апреля проверять наличие электронных пропусков у пассажиров.

Предполагается, что проверка будет осуществляться в автомобилях с помощью приложения «Помощник Москвы», которое должно быть установлено на смартфонах водителей.

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