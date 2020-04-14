Женева, Швейцария, , 23:33 — REGNUM Действующий международный режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии Эболы в ДР Конго остаётся в силе, сообщил 14 апреля журналистам гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Такое заявление глава всемирной организации сделал после окончания заседания профильного комитета ВОЗ в Женеве. Гебрейесус пояснил, что, согласно формулировке ВОЗ, лихорадка Эболы в ДР Конго «чрезвычайно опасна».

Напомним, международный режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией Эболы в ДР Конго был введён в середине лета 2019 года. С конца февраля 2020 года по апрель в стране не было выявлено ни одного случая заражения, и власти ДР Конго намеревались объявить о конце эпидемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в ДР Конго был выявлен новый случай заражения Эболой, причём пациент скончался. Затем появились данные о заражении Эболой грудного ребёнка и накануне, 13 апреля, о третьем инфицированном — семилетней девочке.

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