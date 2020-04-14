Вашингтон, , 23:28 — REGNUM Решение о приостановке заседаний до мая в связи с эпидемией коронавируса приняли обе палаты Конгресса США. Об этом 14 апреля сообщает издание The Hill.

По данным издания, Сенат объявил о приостановке заседаний 14 апреля, Палата представителей приняла такое решение 13 апреля. Поясняется, что решение было принято в связи с эпидемией коронавирусной инфекции в стране и в соответствии с рекомендациями экспертов в области здравоохранения.

Работа Конгресса не возобновится раньше 4 мая.

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