Соединённые Штаты Америки, , 23:19 — REGNUM Все страны, в том числе и Китай, должны предоставлять информацию о ситуации относительно пандемии, заявил 14 апреля американский госсекретарь Майк Помпео, передаёт KSEV.

Помпео «Нам нужно, чтобы все страны, в том числе Китай, действовали прозрачно и открыто».

Американский дипломат пояснил, что Вашингтон ждёт от стран данных о том, где на их территориях находятся очаги SARS-CoV-2. Также страны должны делиться информацией о числе жертв COVID-19 и о том, какие тесты проводятся.

Он подчеркнул, что США в своё время, когда мир разберётся с пандемией, будут настаивать на наказании тех, по чьей вине возникло это бедствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео обвинил Китай в том, что он несвоевременно предоставил сведения о ситуацией с распространением коронавируса.

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