Кишинёв, , 23:17 — REGNUM До 40 человек возросло количество погибших среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики на своей странице в Facebook.

За последние сутки в стране скончались четыре человека с подтверждённым коронавирусом. Всего в стране выявлено 1847 случаев заражения коронавирусом, 134 человека выздоровели.

В стране с 17 марта действует режим чрезвычайного положения, до 24 марта продлены нерабочие дни, гражданам запрещено собираться группами более трёх человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возможном переносе в Молдавии праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, на 24 августа.

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