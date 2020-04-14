Москва, , 23:13 — REGNUM Разработкой вакцины от нового коронавируса занимаются семь научных центров в России. Об этом сообщил 14 апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Работы над вакцинами ведутся в семи центрах, и это единственный метод профилактики, который действительно будет работать стопроцентно «, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Мурашко отметил, что по ряду разработок на сегодняшний день уже есть определённые результаты и ожидается, что в ближайшее время вакцины будут направлены на клинические исследования.

Вместе с тем, по словам министра, пока ещё рано с уверенностью говорить о том, что медики имеют в распоряжении препарат, который можно применять для лечения и профилактики коронавирусной инфекции.