Уфа, , 23:04 — REGNUM Президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль обратился в Следственный комитет России с просьбой прекратить проверку республиканской больницы в Уфе из-за заражения там коронавирусом персонала и пациентов. Открытое письмо Рошаля опубликовано сегодня, 14 апреля, на сайте НМП.

Напомним, что СК проводит проверку на предмет халатности руководства и сотрудников республиканской больницы в Уфе, которая закрыта на карантин в связи с тем, что и у сотрудников медицинского учреждения, и у пациентов выявлен коронавирус.

Рошаль считает, что заражение пациентов и врачей в республиканской больнице имени Куватова в Уфе — это форс-мажорные обстоятельства.

«Это форс-мажорное обстоятельство, к которому не был готов весь мир. Как можно в сложившейся ситуации вновь делать крайними врачей, которые грудью встали на защиту нашего народа?» — пишет Рошаль.

Он также отметил, что главный врач республиканской больницы в Уфе — Эльза Сыртланова, хоть и недавно руководит медицинским учреждением, но является одним из самых опытных врачей в Башкирии, который с первых дней находится в закрытом на карантин здании, разделяя участь коллег и пациентов.