Вашингтон, , 22:59 — REGNUM Число скончавшихся пациентов с коронавирусной инфекцией в США превысило 25 тысяч человек. Об этом 14 апреля сообщает Университет Джона Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

По его информации, на территории Соединённых Штатов скончались уже 25 239 больных COVID-19, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 592 тысяч, 44 тысячи пациентов выздоровели.

Напомним, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, США занимают первое место в мире по распространению нового коронавируса. В первую пятёрку входят также Испания, Италия, Германия и Франция.