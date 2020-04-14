Красногорск, , 22:48 — REGNUM Перекрытия дорог на фоне усиления ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции не планируется в Московской области. Об этом 14 апреля заявил начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД РФ по региону Андрей Стрыгин в эфире телеканала «Россия 24»

Стрыгин пояснил, что весь личный состав полиции в Московской области переведён на усиленный режим работы, но при этом в планах нет перекрытия дорог в Подмосковье.

Также Стрыгин добавил, что штрафы за нарушение режима самоизоляции грозят только злостным нарушителям, а составление административных протоколов не является панацеей.

Представитель регионального ведомства уточнил, что в целом сотрудники полиции нацелены на проведение профилактических бесед и на вежливое общение с гражданами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 100 случаях нарушения режима самоизоляции гражданами в Московской области. Все нарушители будут привлечены к административной ответственности.

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