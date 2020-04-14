Тула, , 22:46 — REGNUM Положительный тест на коронавирус подтвердился у одного из сотрудников министерства здравоохранения Тульской области, сообщили 14 апреля в управлении пресс-службы облправительства.

В настоящее время установлены все люди, контактировавшие с заражённым чиновником, они сдали тесты на коронавирус. В здании минздрава проводится санитарная обработка. Работа самого ведомства не приостановлена, однако часть сотрудников переведут на удалённый режим работы.

«Решение об их выходе на работу будем принимать, когда станут известны результаты всех тестов. В любом случае работа минздрава будет организована таким образом, чтобы все задачи выполнялись своевременно», — прокомментировал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк.

Ранее в регионе было подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, 17 человек выздоровели.