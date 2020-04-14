Киев, , 23:10 — REGNUM Показатель летальности при COVID-19 на Украине составляет 2,9%, заявили 14 апреля в Центре общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины.

В Центре отметили, что в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 98 жителей Украины. У 74% из них были заболевания сердечно-сосудистой системы, у 22% — сахарный диабет, у 9% — заболевания лёгких.

Среди умерших семь медработников, рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине выявили в общей сложности 3372 случая заболевания COVID-19. Из них уже выздоровели 119 человек.

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Стоит отметить, что речь идет о показатели смертности среди выявленных случаев COVID-19.