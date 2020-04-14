Тула, , 22:42 — REGNUM Меры по противодействию распространения коронавируса ужесточены в Тульской области, об этом 14 апреля сообщили в управлении пресс-службы по региону. Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.

В частности, в качестве дополнительных мер в регионе введен запрет на работу строительных магазинов и продажу продовольственных товаров вне стационарных помещений. Также в регионе запретили работу организаций, которые занимаются дистанционной торговлей и доставкой непродовольственных товаров, в том числе через пункты самовывоза. Работа организаций по торговле и доставке продуктов питания и товаров первой необходимости в регионе разрешена по-прежнему.

Кроме того, в Тульской области введён запрет на посещение плодопитомников, точек торговли семенами, саженцами, рассадой, удобрениями и другими товарами для садоводства и огородничества и реализация такой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тульской области действует режим повышенной готовности. В регионе введён режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, за исключением руководителей предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления, медработников и предприятий ЖКХ, а также сотрудников соцзащиты и центров занятости.