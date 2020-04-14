Женева, Швейцария, , 22:39 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 71 779 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 14 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что всего в мире, по последним данным, подтверждено уже 1 844 863 случаев заболевания.

Сообщается также, что за сутки скончались ещё 5369 пациентов с подтверждённым коронавирусом, общее число летальных исходов возросло до 117 021.

Согласно данным ВОЗ, больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в США — 553 822. В первую десятку также входят Испания — 169 496 случаев, Италия — 159 516, Германия — 125 098, Франция — 97 050, Великобритания — 88 625, Китай — 83 696, Иран — 73 303, Турция — 61 049, Бельгия — 30 589.

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