Ташкент, , 22:24 — REGNUM До 1165 возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

По состоянию на 21:00 мск 14 апреля зафиксировано 1165 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки было выявлено 167 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. На данный момент это рекордной количество случаев заражения, выявленных за сутки.

Кроме того, сообщается о 99 выздоровевших пациентах с подтверждённой коронавирусной инфекцией и четырех случаях летального исхода.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах правительства Узбекистана привлечь 100 млн долларов на экстренные меры против коронавируса.

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