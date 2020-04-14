Москва, , 22:19 — REGNUM Власти Москвы намерены аннулировать почти миллион электронных пропусков из-за некорректных и недостоверных данных. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в оперативном штабе Москвы со ссылкой на руководителя департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко.

Сообщается, что пропуска будут аннулированы у тех, кто указал недостоверные данные паспорта, ИНН или назвал некорректную фамилию. Кроме того, власти намерены проверить данные о работодателях.

Если предоставленная гражданином информация для получения пропуска оказалась недостоверной, на него будет заведено административное дело.

Напомним, что в Москве введен пропускной режим передвижения по городу на транспорте. Пропуска выдаются в заявительном порядке.

Стоит отметить, что в сети интернет уже появилось открытое письмо с требованием к президенту Российской Федерации Владимиру Путину прекратить произвол московских властей, которые превысили свои полномочия и ограничивают конституционные права граждан, вводя пропускной режим в городе.

Опубликовано Открытое письмо Путину о произволе московских властей