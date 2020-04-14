Киев, , 22:24 — REGNUM Карантин на Украине прекратится по экономическим соображениям, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 14 апреля в эфире телеканала 112.ua.

По его словам, жители Украины живут эмоцией страха, причём страх перед коронавирусом начинает уступать страху голода.

«Карантин закончится вот тогда, когда социально-экономический фактор продавит, сломит желание власти удерживать дальше карантин, когда социология покажет 70 и более процентов неподдержки карантинных мероприятий», — рассказал Бортник.

Он отметил, что эпидемиологических условий для завершения карантина на Украине может не быть ещё полгода, кроме того, существует вероятность того, что коронавирус может стать сезонным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевыми в плане распространения коронавирусной инфекции являются 20-е числа апреля.

Читайте также: Зеленский призвал жителей Украины праздновать Пасху дома

Читайте развитие сюжета: МИД Турции обвинил Совбез ООН в неадекватной реакции на коронавирус