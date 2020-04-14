Москва, 14 апреля 2020, 21:57 — REGNUM Число пациентов, у которых при заражении коронавирусом не наблюдается никаких симптомов, составляет 30% от общего числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 14 апреля сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала».
Как пояснила Попова, чем больше обследуется здоровых людей на коронавирусную инфекцию, тем больше обнаруживается пациентов с заражением коронавирусом, у которых нет никаких симптомов заболевания COVID-19.
При этом Попова отметила, что эта цифра постоянно меняется. В начале марта подобных бессимптомных пациентов наблюдалось лишь 10%, а на настоящее время в некоторых регионах число таких пациентов превышает 50%.
В частности, по данным главы Роспотребнадзора, в Московской области среди общего количество выявленных случаев заражения коронавирусом 52% были люди без нарушений здоровья, они были носителями вируса и не знали об этом.
Кроме того, Попова отметила, что результат двух недель самоизоляции можно будет увидеть на текущей неделе.
Ранее ИА REGNUM сообщало о двух возможных выходах из пандемии, которые назвала глава Роспотребнадзора Попова.
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