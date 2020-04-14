Ашхабад, , 21:55 — REGNUM По поручению президента Гурбангулы Бердымухамедова в Туркмении стартовала массовая проверка состояния здоровья населения, передает «Медиа-Туркмен».

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Диспансеризационная кампания началась с рейдов по школам. Всех туркменских школьников в течение ближайших нескольких дней осмотрят терапевты, офтальмологи, отоларингологи, стоматологи и дерматологи.

Отмечается, что для проведения тотальной проверки в туркменской столице и во всех регионах созданы специальные медкомиссии. Основной их задачей является раннее выявление любых заболеваний для своевременного их лечения.

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