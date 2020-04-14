Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Страна не готова к отмене введённых из-за пандемии санитарных ограничений, заявил 14 апреля глава американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, сообщает Associated Press.

Комментируя заявление властей о том, что скоро будет решён вопрос о постепенной отмене к маю 2020 г. санитарных ограничений в ряде штатов, директор института заявил: пока не достигнут результат в борьбе с пандемией.

Нужно, отметил Фаучи относительно борьбы с эпидемией, «что-то эффективное, на что можно полностью положиться». Оценка ситуации с коронавирусом, которая была заявлена властями, «слишком оптимистична».

Фаучи «Гарантирую, что, как только мы сдадим назад, инфекция снова начнёт распространяться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США объявили, что к маю могут снять санитарные ограничения. В этой стране выявлено 587 155 случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2, жертвами COVID-19 стали 23 649 человек. В американском штате Нью-Йорк количество летальных исходов достигло 10 843.

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