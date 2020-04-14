Тбилиси, , 21:48 — REGNUM Вечер 14 апреля для столицы Грузии ознаменовался непривычным для последнего периода явлением — скоплением большого количества легковых автомобилей на подъездах к Тбилиси и пробками на улицах.

После вспышки в стране коронавируса многие жители столицы и крупных городов, оставшись на время без работы, так как многие предприятия и фирмы закрылись, вместе с семьями направились в покинутые задолго до этого родные села. Многие переселились надолго и даже начали вести здесь некогда заброшенное сельское хозяйство на полях, виноградниках и приусадебных участках.

14 апреля премьер-министр Грузии сделал новое заявление и сообщил, что введенный 21 марта режим чрезвычайного положения 21 апреля не только не отменят, но и продлят до 10 мая.

Параллельно, в связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом по всей стране, принято решение о закрытии четырех крупных городов страны — Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави. Ограничение вступит в силу с 21:00 часов 15 апреля, сообщил премьер.

Буквально через пару часов после этого заявления главы правительства на всех подъездах к Тбилиси появились цепочки автомобилей. Пробки на дорогах зафиксировали съемочные группы грузинских телекомпаний.

На 14 апреля в Грузии фиксируется 296 случаев заражения коронавирусом, 69 выздоровевших и трое погибших. За последние сутки в стране был зафиксирован «рекордный» рост инфицированных — 30 новых случаев.