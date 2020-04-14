Тбилиси, , 21:44 — REGNUM Оппозиция продление в Грузии режима чрезвычайного положения до 10 мая не поддержит. Как заявил в видеообращении член «Европейской Грузии», депутат парламента Давид Бакрадзе, предусмотренные этим режимом ограничения окажут крайне негативное влияние на запертых в своих домах без средств к существованию людей, а также на остановленную экономику.

По его словам, для того, чтобы оппозиция поддержала продление режима ЧП, правительство должно представить конкретный план действий по поддержке населения и экономики.

«Это должен быть не абстрактный план, рассчитанный на посткризисный период, а конкретный план действий, которыми правительство собирается оказать помощь оставшимся без работы людям, социально нуждающимся и бизнесу. Такой план — обязательная часть любого чрезвычайного положения. Мероприятия медицинского карантина мы в любом случае поддержим, но продление чрезвычайного положения без плана помощи экономике и народу — нет», — отрезал Давид Бакрадзе.

Плана по оказанию помощи населению и бизнесу ожидают и бывшие соратники «Европейской Грузии» из партии «Национальное движение». Они обвиняют правительство в голословных заявлениях, пустых обещаниях и фактическом бездействии. Партия экс-президента Саакашвили «Национальное движение» также не поддержит продление режима ЧП. Еще одной причиной отказа от сотрудничества в парламентском формате лидеры партии назвали приговор Тбилисского городского суда по делу бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, который осужден на пять лет лишения свободы. Он признан виновным в участии в насильственных действиях на проспекте Руставели 20 июня 2019 года.

На 14 апреля в Грузии фиксируется 296 случаев коронавируса, 69 выздоровевших и трое погибших. Как заявил сегодня премьер-министр Грузии, правительство приняло решение о продлении режима чрезвычайного положения до 10 мая. С этой целью в ближайшие дни правительство обратится к президенту с просьбой об издании нового декрета. Первый декрет о введении в стране чрезвычайного положения был издан президентом 21 марта. Его срок истекает 21 апреля.