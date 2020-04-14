Белгород, , 21:42 — REGNUM В Белгородской области 14 апреля скончался пациент, заражённый коронавирсной инфекцией, сообщил портал Fonar.tv со ссылкой на правительство региона.

Пациент находился на искусственной вентиляции лёгких. Ранее, 13 апреля, ещё один пациент с подтверждённым коронавирусом скончался от двустороннего воспаления лёгких.

Как уже сообщало ИА REGNUM, всего в регионе, по данным на 14 апреля, был подтвержден 41 случай заражения коронавирусной инфекцией.

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