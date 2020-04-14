Воронеж, , 21:39 — REGNUM 66-летний житель Воронежа с предварительно положительным анализом на коронавирус скончался в БСМП №1, об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.

Известно, что мужчина обратился к врачу с признаками ОРВИ 6 апреля, 9 апреля его госпитализировали.

«Получал противовирусное лечение, находился на ИВЛ. Имел ряд хронических заболеваний», — уточнили в пресс-службе.

О том, выезжал ли он за пределы региона или входил в число контактных лиц с уже заражёнными, ничего не сообщается.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 и 13 апреля в Воронеже скончались три пациента — у одного мужчины коронавирус был подтверждён лабораторно, у двух женщин положительный результат дали предварительные анализы на коронавирус.

Всего в регионе на 14 апреля числится 68 человек с подтверждённым коронавирусом, число выздоровевших достигло 19.