Владимир, 14 апреля 2020, 21:32 — REGNUM Во Владимирской области во время действия режима повышенной готовности розничные магазины не будут продавать алкоголь с 19:00 до 10:00. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее постановление подписал 14 апреля губернатор Владимир Сипягин.
Согласно документу, запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать во время режима повышенный готовности. Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя губернатора по вопросам промышленности и экономической политики.
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