Владимир, , 21:32 — REGNUM Во Владимирской области во время действия режима повышенной готовности розничные магазины не будут продавать алкоголь с 19:00 до 10:00. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее постановление подписал 14 апреля губернатор Владимир Сипягин.

Согласно документу, запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать во время режима повышенный готовности. Контроль за исполнением постановления возложили на заместителя губернатора по вопросам промышленности и экономической политики.

«Соответствующее постановление 14 апреля подписал губернатор Владимир Сипягин по предложению главного государственного санитарного врача по Владимирской области в органы государственной исполнительной власти и местного самоуправления о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, а также во исполнение решения комиссии администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 13 апреля 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

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