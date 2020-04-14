Киев, 14 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Наказание за незаконное проникновение в Чернобыльскую зону отчуждения должно быть усилено, заявил директор департамента коммуникаций МВД Артём Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.
Он отметил, что благодаря популярным компьютерным играм Чернобыльская зона отчуждения стала популярным местом для сталкеров, которые могут быть причастны к пожарам.
Шевченко рассказал, что штраф за незаконное посещение зоны отчуждения эквивалентен 842 российским рублям. Некоторые незаконные туристы этим даже пользуются:
По мнению сотрудника МВД, ужесточение наказания за незаконное посещения Чернобыльской зоны позволит сохранить природу этого места.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор агентства «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко заявил, что в результате пожара Чернобыльская зона лишилась 30% своих достопримечательностей.