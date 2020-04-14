Киев, , 21:40 — REGNUM Наказание за незаконное проникновение в Чернобыльскую зону отчуждения должно быть усилено, заявил директор департамента коммуникаций МВД Артём Шевченко на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что благодаря популярным компьютерным играм Чернобыльская зона отчуждения стала популярным местом для сталкеров, которые могут быть причастны к пожарам.

Шевченко рассказал, что штраф за незаконное посещение зоны отчуждения эквивалентен 842 российским рублям. Некоторые незаконные туристы этим даже пользуются:

«Они обнаглели уже настолько, что если им тяжело выбираться после своих нелегальных прогулок чернобыльскими зарослями, иногда сами звонят в полицию. И приезжает, накладывает админвзыскания и вывозит их из зоны. Такое себе «такси за админпротокол».

По мнению сотрудника МВД, ужесточение наказания за незаконное посещения Чернобыльской зоны позволит сохранить природу этого места.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор агентства «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко заявил, что в результате пожара Чернобыльская зона лишилась 30% своих достопримечательностей.