Луганск, , 21:25 — REGNUM О состоянии жителей ЛНР, у которых было подтверждено заражение коронавирусом, рассказала 14 апреля министр здравоохранения республики Наталия Пащенко, сообщает «Луганский информационный центр».

Она уточнила, что в стационарах ЛНР сейчас находятся 15 человек.

Пащенко «Это всё состояние у людей средней тяжести и лёгкой степени тяжести, температурящих и высокотемпературящих больных сегодня у нас не зарегистрировано».

Министр отметила, что нет ни одного пациента на искусственной вентиляции лёгких, нет и людей «с выраженной дыхательной недостаточностью». Пащенко добавила, что врачи контролируют ситуацию, «препараты все в наличии».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЛНР количество подтверждённых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 достигло 16. Один из пациентов с COVID-19 в ЛНР выздоровел.

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