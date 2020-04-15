Тегеран, , 08:50 — REGNUM После вспышки коронавируса и отмены международных рейсов иранцы, проживающие в Центральной Азии и намеревающиеся вернуться на родину, столкнулись с рядом проблем, однако в конечном итоге им удалось вернуться вследствие усилий Генерального консула Ирана в казахстанском Актау. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 14 апреля.

По полученным данным, некоторые иранские водители грузовиков застряли на границах некоторых центральноазиатских государств, однако они также смогли успешно вернуться в Иран.

Согласно сообщению консульства Ирана в Актау, закрытие сухопутных, морских границ и отмена международных рейсов, запрет поездок, а также иные ограничения данного характера создали много проблем для иранцев, проживающих в регионе.

Генеральный консул Ирана в Актау Хабиболла Малакутифар заявил, что когда иранцы сталкиваются с проблемами в какой-либо точке мира, главная обязанность консульства — использовать все силы для оказания им необходимых услуг.

«По этой же причине мы выпустили предупреждения о закрытии границ сразу после введения ограничений», — сказал он, отметив, что большинство иранцев вернулись на родину на иранских судах по Каспийскому морю, поскольку Туркменистан отказался разрешить им вернуться через наземную территорию страны.