Астрахань, , 21:22 — REGNUM Астраханская лаборатория Роспотребнадзора получила право устанавливать окончательный диагноз при проведении тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM 14 апреля сообщила пресс-служба областного правительства.

В связи с новым полномочиями 17 ранее поставленных условно положительных диагнозов были признаны положительными.

По данным на 20:00 14 апреля, в Астраханской области выявлено 47 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией и 19 условно положительных результатов тестов. Один пациент скончался, две пациентки выздоровели.

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