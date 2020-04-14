Красногорск, , 21:18 — REGNUM Водителям Подмосковья, нарушающим режим самоизоляции, грозят самые жёсткие меры. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти муниципального самоуправления ГУ МВД по Московской области Андрей Стрыгин.

«Злостным нарушителям грозят жесткие меры — вплоть до уголовной ответственности», — сказал Стрыгин.

При этом он отметил, что составление протоколов на нарушителей не является панацеей для правоохранителей, и личный состав «нацелен на проведение разъяснительной работы».