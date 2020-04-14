Астрахань, , 21:16 — REGNUM В Астраханской области 14 апреля скончался мужчина 1947 года рождения с двусторонней сливной пневмонией, у которого было подтверждено заражение коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщило региональное министерство здравоохранения.

Пациент был переведён из железнодорожной больницы в Областную инфекционную больницу имени А. М. Ничоги и находился в реанимации на искусственной вентиляции лёгких.

Также 14 апреля скончалась женщина, экстренно госпитализированная с внебольничной пневмонией. У неё результат теста на коронавирусную инфекцию был отрицательным.

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