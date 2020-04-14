Скопье, 14 апреля 2020, 21:09 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Северной Македонии достигло 908, сообщили 14 апреля в пресс-службе президента страны.
Количество летальных исходов в Северной Македонии достигло 44. Число излечившихся — 86.
Отмечается, что чрезвычайное положение в стране будет, вероятно, продлено на месяц.
Таким образом, за сутки количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 увеличилось на 54, количество летальных исходов — на 16.
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