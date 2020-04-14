Москва, , 21:09 — REGNUM Специальный рейс для вывоза российских граждан из Гоа запланирован на пятницу, 17 апреля, сообщили в Минкомсвязи России.

«После проведения всех необходимых проверок составлен список пассажиров рейса SDM6674 Гоа — Москва, который вылетает 17 апреля в 21:45 (19:45 мск)», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Как уточняется, на борт смогут попасть только граждане, проживающие в Москве и Московской области. В связи с этим по прибытии в аэропорт пассажиры должны будут пройти дополнительную проверку.

В ведомстве добавили, что в настоящее время также готовятся вывозные рейсы из Гоа в другие российские регионы, их графики и расписание будут обнародованы позднее.