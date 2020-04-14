Кишинёв, , 21:08 — REGNUM Возможности перенесения мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне, на август не исключил президент Молдавии Игорь Додон. Об этом глава государства заявил 14 апреля в эфире телеканала N4.

Как пояснил Додон, скорее всего, из-за угрозы эпидемии коронавируса все массовые мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы, будут перенесены на 24 августа. В этот день в стране празднуется освобождение Молдавии от фашистко-немецких захватчиков.

Президент Молдавии уточнил, что это предложение ещё будет обсуждаться, а ветераны, независимо от переноса праздничных мероприятий, получат всю необходимую поддержку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Молдавии количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 1847, за последние сутки число выявленных случаев заражения возросло на 135. Количество летальных исходов составляет 36 случаев. В стране введён режим чрезвычайного положения, до 24 апреля объявлены нерабочие дни.

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