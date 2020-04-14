Москва, , 20:59 — REGNUM В экспертном сообществе активно обсуждаются вопросы о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) или чрезвычайного положения (ЧП) в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Свое мнение по этому вопросу высказал специально для ИА REGNUM директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Пока мы имеем количественное, а не качественное ухудшение ситуации по коронавирусу. Дело в том, что сейчас есть указание все ОРВИ считать COVID-19 до окончания тестирования. Поэтому мы сейчас, уже в течение нескольких дней, имеем значительный прирост количества заболевших. Раньше в этот сегмент относили только пневмонию, теперь и ОРВИ будет считаться результатом распространения коронавируса. Конечно, это дает серьезный прирост в первоначальной численности. Потом из нее что-то будет вычтено, но это будет потом. Поэтому говорить о том, что у нас катастрофа, и завтра мы все умрем, было бы совершенно неоправданно. Соответственно, введение чрезвычайного положения в такой ситуации можно рассматривать как излишнее ужесточение мер «, — рассказал Павел Данилин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Есть люди, которые призывают к введению чрезвычайной ситуации, и понятно, чего они хотят. На самом деле, это, в основном, бизнесмены, которые думают, что это им позволит использовать факт форс-мажора по исполнению договоров. Ну, и, конечно же, по избавлению от сотрудников, по массовому увольнению без обязательств. Однако, увольнения в принципе можно проводить и сейчас — вопрос только в процедуре предупреждения, в выплатах. Все это требует резервов и ресурсов предприятия. А чрезвычайное положение «обнулить» все это, и сказать: «ваше — ваше, мое — мое». Но дело в том, что бизнес не понимает, что условный «форс-мажор» можно использовать и сейчас, вопросы форс-мажора признаются по суду: «у Вас форс-мажор. поэтому исполнение контрактов может быть отложено». Плюс государственные контракты, которые бизнес очень часто подписывает — по ним вообще отложены и исполнение, и отчетность. Здесь не нужно «кивать» на форс-мажор, и без того все это можно использовать», — отметил Павел Данилин.

«Что же касается увольнений — что, разве нам так нужны эти массовые увольнения? Нам нужно, чтобы число безработных составило восемь — десять миллионов, и синергия обстоятельств перешла в общий кризис? Нам это совсем не нужно. Бизнес, который ратует за это, не понимает, что чрезвычайное положение может ввести серьезнейшие ограничения и на сам бизнес, вплоть до реквизирования каких-то средств, которыми обладают бизнесмены, площадей, транспорта, оборудования», — подчеркнул эксперт.

«То есть, чрезвычайное положение — «палка о двух концах». И хорошо, что оно не вводится», — особо отметил Павел Данилин.

«К тому же введение чрезвычайного положения означает для все страны ограничения, которые на 99% территории России не нужны. Может быть, за исключением Москвы, которая и без того, как мы видим, ввела ряд предприняла ограничительные меры, может быть, даже избыточного характера. Но зачем в деревне ограничивать права и свободы человека, его передвижение? Не нужно этого», — указал Павел Данилин.

«Вообще введение чрезвычайного положения предусматривает передачу власти силовым структурам. У нас и так сейчас, например, Москва, находится в ситуации, когда власти придется предпринимать громадные усилия для восстановления экономического роста. А сейчас точно будет падение. И, если мы вводим чрезвычайное положение, то мы дезорганизовываем управление таким гомадным мегаполисом, как Москва, такой огромной агломерацией, как Московская область, Санкт-Петербургом. Кто будет все это восстанавливать, получится чехарда и неразбериха в управлении?», — подчеркнул политолог.

«Так что введение чрезвычайного положения — это крайняя мера. Уж лучше ее предпринимать действительно, если «война, и глад, и мор». У нас же, извините, этого нет. Да, у нас есть пандемия, эпидемия, но у нас нет ситуации, которая требует «накрываться простыней и ползти на кладбище». Так что давайте к этому относиться более осторожно. Возможно, да, от бизнеса должны прийти какие-то пожелания, предложения по принятию новых законов, по уточнению статуса как бизнеса, так и гражданских прав при введении чрезвычайной ситуации. Так, чтобы не вводить чрезвычайное положение (ЧП), а ограничиться региональными чрезвычайными ситуациями (ЧС)», — продолжил Павел Данилин.

«Но это — дело завтрашнего дня. Чего сейчас-то дергаться в этом направлении? Да, можно работать, можно вести подготовку. Но требовать вводить жесткие ограничительные меры. надеясь, что это спасет твой бизнес — это, мне кажется, близорукий взгляд на ситуацию», — завершил свой комментарий эксперт.