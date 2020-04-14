Донецк, , 20:55 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией подтверждено у двух медицинских работников в ДНР, сообщили 14 апреля в минздраве республики.

«На сегодня среди медработников всего два заболевших, из них одна пациентка с тяжёлым течением, которая идёт на поправку», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявлено 14 апреля в ДНР. Два человека в республике излечились и выписаны домой.

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