Москва, , 20:54 — REGNUM Прокурор Москвы Денис Попов предупредил агрегаторов такси, работающих в столице, о необходимости проверять у клиентов пропуск для проезда по городу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

«Денис Попов направил руководителям трех крупных столичных таксомоторных компаний предостережения о недопустимости нарушения законодательства, должностные лица предупреждены об ответственности за непринятие мер по защите жизни и здоровья людей», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что московские таксисты смогут проверить пропуск клиентов через мобильное приложение, специально разработанное для этих целей.