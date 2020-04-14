Киев, 14 апреля 2020, 21:26 — REGNUM В результате пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сгорели 30% туристических объектов, заявил директор агентства «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко 14 апреля в эфире телеканала «Громадське».
Емельяненко отметил, что некоторые локации могут попробовать восстановить при помощи технологии дополненной реальности, чтобы показать туристам, что было до пожара.
Он также добавил, что главные туристические объекты не пострадали:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения потушен. Он поблагодарил 1,5 тыс. пожарных, ликвидировавших возгорание, и заявил, что виновники пожара понесут наказание.
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