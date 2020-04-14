Киев, , 21:26 — REGNUM В результате пожара в Чернобыльской зоне отчуждения сгорели 30% туристических объектов, заявил директор агентства «Чернобыль тур» Ярослав Емельяненко 14 апреля в эфире телеканала «Громадське».

"Более 30% туристических локаций потеряно полностью и восстановлению не подлежат», — рассказал он.

Емельяненко отметил, что некоторые локации могут попробовать восстановить при помощи технологии дополненной реальности, чтобы показать туристам, что было до пожара.

Он также добавил, что главные туристические объекты не пострадали:

«Например, городок Чернобыль, режимный, в котором работают рабочие, городок Чернобыль-2, военный, где расположена радиолокационная станция… Город Припять, в нём буквально по границе прошел огонь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пожар в Чернобыльской зоне отчуждения потушен. Он поблагодарил 1,5 тыс. пожарных, ликвидировавших возгорание, и заявил, что виновники пожара понесут наказание.

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