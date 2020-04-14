п. Сосново, , 21:10 — REGNUM Неверно нанесенные разделительные полосы у касс и частичное отсутствие средств защиты у персонала стали причиной для привлечения к административной ответственности директора сетевого магазина «Пятерочка» в Приозерском районе Ленинградской области. Директора оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба судов Ленинградской области.

Как следует из материалов дела, 6 апреля представители регионального управления Роспотребнадзора посетили магазин, принадлежащий ООО «Агроторг», в поселке Сосново.

Ранее в поселении были выявлены два случая заражения коронавирусной инфекцией, кроме того, в регионе введен ряд ограничительных мер и правил, которые необходимо неукоснительно соблюдать, чтобы не допустить распространения опасной заразы.

Однако при осмотре помещения магазина надзорный орган выявил, что в «Пятерочке» разделительная полоса у касс составляет менее 1 метра, а у персонала магазина частично отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы). В результате в отношении директора магазина был составлен протокол об административном правонарушении, а материалы дела направлены в суд.

Во вторник, 14 апреля, судья Приозерского городского суда Ленинградской области признал директора магазина «Пятерочка» виновным и привлек его к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

«Постановление суда в законную силу не вступило», — уточняют в пресс-службе.

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