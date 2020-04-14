Москва, , 20:49 — REGNUM Водители столичных такси смогут проверить пропуск клиента через мобильное приложение. Об этом агентству ТАСС заявил замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.

«При заказе такси пассажирам не нужно будет вводить цифровой пропуск (код). Пропуск проверят в автомобиле с помощью приложения «Помощник Москвы», которое будет установлено на смартфоне водителя», — сказал Пронин.

По его словам, разработчики специально доработали приложение для проверки пропуска.

Пронин рассказал, что при посадке в такси пассажир будет обязан предъявить пропуск. После проверки через приложение в случае действительности кода пассажир сможет проехать к месту назначения.