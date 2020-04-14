Москва, , 20:49 — REGNUM Российский физик-ядерщик, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов ОФВЭ Данила Тлисов скончался от осложнений, вызываемых новым коронавирусом. Об этом сообщает 14 апреля пресс-служба Института ядерных исследований РАН.

«Для института это большая потеря. Данила был отличным специалистом и перспективным учёным, вносящим большой вклад в работу коллабораций CMS и NA64 в ЦЕРНе», — говорится в сообщении.

По информации института, 22 марта Тлисов вернулся в Россию из расположенной в Швейцарии Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) и проходил карантин на дому. В начале апреля 36-летний учёный почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу в подмосковной Коммунарке. Первые два теста на коронавирус у него были отрицательными.

Данила Тлисов окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, работал научным сотрудником Лаборатории моделирования физических процессов ИЯИ РАН. В 2016 году Тлисов стал лауреатом премии эксперимента CMS на Большом адронном коллайдере.