Париж, , 20:44 — REGNUM Более 100 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено с начала эпидемии во Франции. Об этом 14 апреля сообщил журналистам в ходе брифинга во вторник глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

По данным на вечер 14 апреля в стране подтверждено лабораторно 103 573 случая заражения SARS-CoV-2. Общее количество случаев летальных исходов среди пациентов, заражённых коронавирусом, составило 15 529 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании президента Франции Эммануэля Макрона, что страна не была «достаточно подготовлена» к борьбе с пандемией коронавируса. По словам Макрона, в результате создавшейся ситуации выявились недостатки в системе здравоохранения Франции.

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