Анкара, , 20:40 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Турции достигло 65 111, сообщили 14 апреля в турецком минздраве.

За минувшие сутки количество новых случаев COVID-19 увеличилось на 4062, количество летальных исходов — на 107.

Общее количество летальных исходов COVID-19 в Турции достигло 1403. Число излечившихся на сегодняшний день — 4799.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкие власти решили объявить амнистию на фоне пандемии, освободив из тюрем порядка 90 тысяч человек.

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