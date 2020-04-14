Санкт-Петербург, , 20:41 — REGNUM Петербуржца оштрафовали на 15 тыс. рублей, так как он выехал из дома на своей машине, нарушив самоизоляцию, хотя предписание о ее соблюдении он получил лишь спустя три дня после поездки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Из протокола следует, что Алексей Б. имел контакт с зараженными коронавирусом, но 3 апреля около 17:20 выехал из дома на своей машине.

На тот момент предписания главного санитарного врача об обязательной самоизоляции с 31 марта по 10 апреля у него не было — документ выдали лишь спустя трое суток, 6 апреля.

Сам Алексей Б. объяснил в суде, что работает врачом, но практически не имеет контакта с пациентами или их биоматериалом. С 1 по 3 апреля он пытался понять, как именно будет документально оформлено его отсутствие на работе и какие шаги он должен предпринять.

На все вопросы по месту работы и телефону 112 он получал обрывочные и невнятные ответы. На уверения, что к нему «придут сами», не пришлось полагаться, и на третий день на общем фоне неразберихи петербуржец самостоятельно вызвал врача из поликлиники.

Так как семье потребовалось решить бытовую проблему, 3 апреля мужчина отвез жену в хозяйственный магазин, но сам из машины не выходил, был в маске и намеренно больше ни с кем не контактировал. Петербуржец просил суд учесть отсутствие у него четких предписаний в первые дни карантина и общую ситуацию неопределенности, в которой все оказались.

Тем не менее Фрунзенский районный суд назначил ему штраф в 15 тыс. рублей. Заметим, это не первый случай, когда в Петербурге граждан штрафуют по этой статье. Ранее отца ребенка, вышедшего с ним на детскую площадку, оштрафовали на ту же сумму, он решил оспорить решение суда.

Читайте ранее в этом сюжете: В суды Петербурга поступило 325 административных дел «по коронавирусу»