Москва, , 20:30 — REGNUM Вывозной рейс для граждан РФ, находящихся в Индии, запланировано выполнить 19 апреля из Дели в Москву. Об этом 14 апреля сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи РФ, который был создан ведомством для возвращения российских граждан на родину.

Авиарейс SU571 вылетит из Дели в Москву 19 апреля в 05:50 по местному времени. Авиарейсом смогут улететь пассажиры, проживающие в Москве и Московской области. Списки будут сформированы на основании заявок, поданных гражданами РФ на сайте госуслуг.

Авиарейсы будут осуществляться по региональному принципу. После заполнения авиарейса будут сформированы листы ожидания.

По данным Минкомсвязи РФ, в ближайшее время на родину запланировано вывезти из-за рубежа около пяти тысяч граждан России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сроках вывоза жителей Московского региона на родину из Стамбула.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Московского региона вывезут спецрейсом из Стамбула 16 апреля