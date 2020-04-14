Москва, , 20:20 — REGNUM Российские предприниматели призвали российские власти вернуться к реализации ранее замороженного проекта Минпромторга РФ, в рамках которого наименее обеспеченным слоям населения предлагалось выдавать продуктовые карточки. Соответствующая инициатива озвучена в заявлении бизнесменов, поступившем в распоряжение РБК.

«Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд их самих и детей, находящихся на их иждивении, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции», — говорится в заявлении.

Среди подписантов заявления — руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.

Такой шаг предприниматели объясняют необходимостью сохранения доступа к социально значимой продукции в условиях распространения коронавирусной инфекции. В число получателей такой помощи предлагается включить и лиц, потерявших работу или доход в условиях необходимости соблюдения самоизоляции и введения режима нерабочих дней.

Согласно идее бизнесменов, на реализацию программы в срок с мая по декабрь 2020 года потребуется 800 млрд рублей. Карточки на сумму 10 тысяч рублей каждый месяц смогут получать 10 млн граждан РФ.