Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Американское агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников американской разведки, сообщает о том, что власти Китайской Народной Республики скрыли реальное количество жертв коронавирусной инфекции.

Утверждается, что, по данным американкой разведки, «на самом деле» в Китайской Народной Республике якобы погибло более 20 млн человек, и это якобы подтверждается тем, что за последние три месяца в Китае были отключены 20 с лишним миллионов телефонных аккаунтов.

Американская разведка уверена, что китаец расстается со своим телефоном только в случае смерти.

Вот на основании таких «данных» Bloomberg и утверждает, что в Китае от коронавирусной инфекции якобы погибли 20 млн человек.

Стоит отметить, что китайские власти сообщили о том, что им удалось сдержать пандемию коронавирусной инфекции. Всего от COVID-19 в Китае, по официальным данным погибли 3,3 тыс. человек.