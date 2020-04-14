Калуга, , 21:20 — REGNUM В Калужской области по состоянию на 19:00 14 апреля подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом написал на своей странице в соцсети врио губернатора Владислав Шапша.

Всего в регионе коронавирус подтверждён у 74 человек, из них 69 находятся на лечении и пятеро выздоровели. На карантине в больнице находятся 64 человека.

В тяжёлой форме COVID-19 протекает у четырёх пациентов, у 21 — в средней, у 44 — в легкой форме. На обсервацию в санатории «Спутник» помещены 26 человек. Дома под наблюдением медиков — 1504 человека. По результатам анализов с наблюдения сняты 2912 человек.

География распространения заражения по региону выглядит следующим образом. Из 74 подтвержденных случаев 28 зафиксировано у жителей Калуги. Из них 23 находятся на лечении и пятеро выздоровели. У жителей Боровского района 14 подтвержденных случаев коронавируса. В Обнинске — восемь. В Малоярославецком и Козельском районах по четыре случая. В Бабынинском, Думиничском и Людиновском районах — по три случая. В Жуковском и Тарусском районах по два случая. В Медынском, Сухиничском и Ульяновском районах по одному случаю.

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