Красногорск, , 20:12 — REGNUM За сутки в Московской области составили более ста протоколов по фактам нарушения режима самоизоляции жителями региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области со ссылкой на региональный Госадмтехнадзор.

«В ходе рейдов, проведенных на юго-востоке региона, сотрудники надзорных органов составили более 100 протоколов по фактам нарушения правил самоизоляции. Жители региона находились в общественных местах, не имея на то причин, которые определены в данной ситуации жизненно необходимыми», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что юридические лица вели деятельность, которую было необходимо приостановить. Все нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа, резюмировали в ведомстве.

При этом, как подчеркнули в пресс-службе, правоохранители действуют в рамках исполнения статьи 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») и статьи 3.6 Кодекса Московской области об административных нарушениях («Нарушение требований нормативных правовых актов Московской области, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Московской области»).