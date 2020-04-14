Сыктывкар, 14 апреля 2020, 20:11 — REGNUM В Коми будет запущена автоматизированная выдача пропусков на передвижение. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.
Для автоматизации процесса выдачи спецпропусков в Коми создана информационная система «Пропускная система». Она представляет собой хранилище информации об организациях, сведениях о них, их сотрудников, которым необходимо передвигаться внутри города или республики для посещения работы.
Сначала новую информационную систему протестируют на одном из крупных промышленных предприятий, а уже потом, после устранения возможных недостатков, запустят в эксплуатацию во всех городах и районах республики.
Как сообщало ИА REGNUM, в Коми лабораторно подтверждены 305 случаев заражения новым коронавирусом. Трое пациентов скончались.