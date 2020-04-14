Сыктывкар, , 20:11 — REGNUM В Коми будет запущена автоматизированная выдача пропусков на передвижение. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Для автоматизации процесса выдачи спецпропусков в Коми создана информационная система «Пропускная система». Она представляет собой хранилище информации об организациях, сведениях о них, их сотрудников, которым необходимо передвигаться внутри города или республики для посещения работы.

«Сотрудники ОВД, останавливая гра жданина на улице, смогут зайти в систему, вбить в поиск фамилию, имя, отчество человека и четыре последние цифры номера паспорта. Таким образом проверить, действительно ли сотрудник правомерно передвигается по городу. Если гражданин находится на карантине, система это тоже покажет», — пояснила начальник управления цифрового развития, связи и рекламы администрации главы Республики Коми Кристина Майнина.

Сначала новую информационную систему протестируют на одном из крупных промышленных предприятий, а уже потом, после устранения возможных недостатков, запустят в эксплуатацию во всех городах и районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми лабораторно подтверждены 305 случаев заражения новым коронавирусом. Трое пациентов скончались.