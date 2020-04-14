Санкт-Петербург, , 20:19 — REGNUM Не менее 5400 больничных коек будет развернуто в Петербурге для для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил вице-губернатор города Владимир Княгинин.

«Это тот необходимый минимум, который город стопроцентно выполнит. У нас есть программа дальнейшего разворачивания специализированных коек, в случае, если это потребуется», — сказал чиновник.

Также Княгинин сообщил, что к настоящему моменту в Северной столице зарегистрировано более шести тысяч случаев внебольничной пневмонии.

Напомним, в Петербурге, по данным на 14 апреля, 799 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Последние два дня ежедневный прирост составляет по 121 случаю.

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